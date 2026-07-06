Μεξικό - Αγγλία 2-3: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-2 της Αγγλίας ενάντια στο Μεξικό.
Μετά από ένα πραγματικό γκραν γκινιόλ στο Αζτέκα, η Αγγλία επικράτησε 3-2 του Μεξικού με δύο γκολ του Μπέλιγχαμ και ένα του Κέιν, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου - παρότι τα Τρία Λιοντάρια έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 54' λόγω αποβολής του Κουάνσα.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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