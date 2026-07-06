Δείτε γκολ και φάσεις από το σπουδαίο 2-1 της Νορβηγίας ενάντια στη Βραζιλία.

Με απολαυστικό τρόπο ήρθε η πρώτη πρόκριση της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οι Σκανδιναβοί επιβλήθηκαν 2-1 της Βραζιλίας με δύο τέρματα του απίθανου Χάαλαντ και έκλεισαν θέση στην οκτάδα.