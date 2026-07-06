Βραζιλία - Νορβηγία: Το γκολ του Χάαλαντ
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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άνοιξε το σκορ για τη Νορβηγία ενάντια στη Βραζιλία στο 79ο λεπτό.
Έντεκα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90, η Νορβηγία άνοιξε το σκορ ενάντια στη Βραζιλία! Σκόρερ, ποιος άλλος, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που μετά την εξαιρετική προσπάθεια του Σιέλντερουπ και την μπαλιά του από τα αριστερά, πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με υπέροχη κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους Σκανδιναβούς.
@Photo credits: Associated Press
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