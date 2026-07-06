Οπαδοί μετέτρεψαν σε πλακάτ το απίθανο meme με Χάαλαντ και Βινίσιους.

Τις μέρες πριν το μεγάλο ματς της Βραζιλίας με τη Νορβηγία για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα AI βίντεο που έδειχνε Έρλινγκ Χάαλαντ και Βινίσιους Ζούνιορ να αναπαριστούν τη γνωστή σκηνή από την ταινία White Chicks με πρωταγωνιστές τους Μάρλον Γουέιανς και Τέρι Κρουζ.

Το εν λόγω... αριστούργημα σχολιάστηκε μέχρι και από τους ίδιους τους σταρ των δύο ομάδων, συνεπώς μάλλον αναμενόμενα, έκανε την εμφάνισή του και στο γήπεδο! Μερικοί μερακλήδες οπαδοί έφτιαξαν τα ανάλογα πλακάτ, τα οποία τράβηξαν, ευλόγως, τα βλέμματα...