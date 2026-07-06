Βραζιλία - Νορβηγία: Το meme με Χάαλαντ και Βινίσιους έγινε πλακάτ
Τις μέρες πριν το μεγάλο ματς της Βραζιλίας με τη Νορβηγία για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα AI βίντεο που έδειχνε Έρλινγκ Χάαλαντ και Βινίσιους Ζούνιορ να αναπαριστούν τη γνωστή σκηνή από την ταινία White Chicks με πρωταγωνιστές τους Μάρλον Γουέιανς και Τέρι Κρουζ.
Το εν λόγω... αριστούργημα σχολιάστηκε μέχρι και από τους ίδιους τους σταρ των δύο ομάδων, συνεπώς μάλλον αναμενόμενα, έκανε την εμφάνισή του και στο γήπεδο! Μερικοί μερακλήδες οπαδοί έφτιαξαν τα ανάλογα πλακάτ, τα οποία τράβηξαν, ευλόγως, τα βλέμματα...
Brazil fans with Haaland and Vini Jr sign
by u/Imbasauce in soccer
🚨🚨| Erling Haaland comments on a viral AI edit featuring him & Vinicius Jr… he asks the Brazilian to 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄 it. 🤣❤️— Goals Side (@goalsside) July 3, 2026
Vini replied: ‘HAHAHAHAHAHAH’🇧🇷🤝🇳🇴pic.twitter.com/bOkpiePcFd
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