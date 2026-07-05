Influencer έδωσε σε όλη την εθνική Μεξικού Rolex αξίας σχεδόν 1 εκατ. και η ομοσπονδία τούς έβαλε να τα γυρίσουν πίσω

Ο SteveWillDoIt δώρισε από ένα Rolex σε κάθε μέλος της εθνικής Μεξικού, όμως δεν επετράπη στους παίκτες να κρατήσουν τα πανάκριβα αυτά ρολόγια.

Οι παίκτες της εθνικής του Μεξικού έλαβαν ένα απρόσμενο δώρο λίγες ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρησή τους με την Αγγλία στο Μουντιάλ.

Οι Μεξικανοί διεθνείς πήραν πολυτελή ρολόγια Rolex συνολικής αξίας περίπου 980.000 ευρώ από τον γνωστό Αμερικανό YouTuber, SteveWillDoIt!

Ο συγκεκριμένος influencer δεν έβαλε χωρίς αφορμή το χέρι στην τσέπη, αλλά είχε ποντάρει σχεδόν 2 εκατ. ευρώ στη νίκη του Μεξικού επί του Ισημερινού επομένως όταν εξαργύρωσε τα κέρδη του αποφάσισε να ανταμείψει τον Χαβιέρ Αγκίρε και τους παίκτες του.

Ο ενθουσιασμός της ομάδας όμως δεν κράτησε και πολύ, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μεξικού παρενέβη άμεσα κι ανάγκασε τους παίκτες να επιστρέψουν τα ρολόγια.Η σκέψη πίσω από την απόφαση αυτή ήταν το να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση των κανονισμών περί στοιχηματισμού στη διοργάνωση.

Η ομοσπονδία της Ελ Τρι μάλιστα εξέδωσε σχετική ενημέρωση, η οποία έλεγε χαρακτηριστικά: «Με αμοιβαία συμφωνία, οι παίκτες μας αποφάσισαν να επιστρέψουν στον συγκεκριμένο δημιουργό περιεχομένου τα ρολόγια που τους είχε κάνει δώρο με δική του πρωτοβουλία».