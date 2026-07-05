Η Γαλλία και το Μαρόκο είναι οι πρώτες χώρες που προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 και θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την ερχόμενη Πέμπτη (09/07, 23:00).

Ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Αζεντίν Ουναΐ έστειλαν τη Γαλλία και το Μαρόκο στους «8». Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα και η χώρα του λύγισε τη δυσκολοκατάβλητη Παραγουάη με 1-0. Ο 27χρονος έφτασε τα επτά γκολ στο Μουντιάλ 2026, όσα έχει και ο Μέσι και τα 19 συνολικά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όντας δεύτερος στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών, με ένα γκολ λιγότερο από τον «Λίο».

Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού και νυν της Τζιρόνα πέτυχε δύο γκολ, στο 3-0 του Μαρόκου επί του Καναδά. Ο Ουναΐ εκτός από τα γκολ, έκανε εν γένει φανταστικό παιχνίδι και οδήγησε τους Αφρικανούς στα προημιτελικά για δεύτερη διαδοχική φορά στον θεσμό. Τον εντυπωσιακό επίλογο έγραψε ο Ραχίμι στο φινάλε του ματς.

Έτσι, Γαλλία και Μαρόκο είναι το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών και οι δύο χώρες θα μονομαχήσουν για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (09/07, 23:00) στη Βοστώνη.

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