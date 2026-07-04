Ο Βοζίνια τράβηξε τα βλέμματα στο Μουντιάλ 2026 και έγινε ο πιο δημοφιλείς τερματοφύλακας στο Instagram.

Το Πράσινο Ακρωτήρι αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026 με το κεφάλι ψηλά και στην αναμέτρηση με την Αργεντινή, που μέχρι στιγμής είναι το ματς του τουρνουά, απέδειξε γιατί η στρογγυλή θεα μπορεί να μας χαρίσει τις ομορφότερες ιστορίες.

Σίγουρα πριν το ματς με την Ισπανία κανείς δεν είχε σκεφτεί πως οι Μπλε Καρχαρίες θα έβαζαν δύσκολα σε ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις και ίσως κάνεις να μην είχε σκεφτεί πως ο 40χρονος τερματοφύλακας τους θα γινόταν ένα από τα πρόσωπα της διοργάνωσης.

Υπήρξε καθοριστικός σε όλα τα ματς και τράβηξε τα βλέμματα στο ματς με την Ισπανία... και μέσα σε λίγες ώρες έφτασε 5 εκατ. ακόλουθους από 50χιλιάδες. Ο άλλοτε τερματοφύλακας της ΑΕ Λεμεσού στο τουρνουά της καριέρας του δεν είχε διπλά αγαπημένα του πρόσωπα, όπως η μητέρα του που δεν μπορούσε να έρθει λόγω βίζας, είχε όμως όλο τον κόσμο στο πλευρό του.

Μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες κατάφερε να γίνει ο πιο δημοφιλείς τερματοφύλακας και μέχρι στιγμής μετράει 20, 6 εκατ ακολούθους, αφήνωντας έτσι πίσω το Κουρτουά με 18 εκατ.