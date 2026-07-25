Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, θα γίνει και επίσημα παίκτης της Κόλο Κόλο, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της χιλιανής ομάδας.

Μία από τις αποκαλύψεις του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν αναμφίβολα ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ο οποίος έκλεψε τις καρδιές των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων, τόσο με τις εμφανίσεις του, όσο και με τη συγκινητική ιστορία της μητέρας του, στην οποία επετράπη τελικά η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού αρχικά δεν μπορούσε να εισέλθει.

Ο 40χρόνος κίπερ τώρα, ο οποίος έγινε... influencer μετά τη λήξη του Μουντιάλ, καθώς απέσπασε πάνω από 29 εκατομμύρια καινούργιους ακολούθους στο Instagram, βρήκε τη νέα του ομάδα, καθώς υπέγραψε με την Κόλο Κόλο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της χιλιανής ομάδας σε δηλώσεις του την Παρασκευή (24/07).

«Ο Βοζίνια θα γίνει παίκτης της Κόλο Κόλο. Θα έρθει στη Χιλή τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί εδώ στο Εστάντιο Μονουμεντάλ», σημείωσε ο Ανίμπαλ Μόσα.

🚨🇨🇻 Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.



Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.



Vozinha, ready for new chapter in Chile. 🇨🇱 pic.twitter.com/La6gjffDBL July 25, 2026

Ο Βοζίνια ήταν ένα από τους πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης, καθώς με τις ηρωικές του αποκρούσεις, κυρίως στον αγώνα εναντίον της μετέπειτα παγκόσμιας πρωταθλήτριας, Ισπανίας, οδήγησε την ομάδα του στη φάση των «32», εκεί όπου οι «Μπλε Καρχαρίες» αποκλείστηκαν με 3-2 στην παράταση από την μετέπειτα φιναλίστ Αργεντινή.