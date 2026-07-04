Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, μίλησε μετά τον αποκλεισμό της χώρας του από την Αργεντίνη, τονίζοντας πως πάλεψαν στα ίσα απέναντι στους πρωταθλητές κόσμου.

Το Πράσινο Ακρωτήρι πάλεψε στα ίσα κόντρα στην Αργεντινή, όμως δεν τα κατάφερε και έχασε με 3-2 στη παράταση (1-1 κ.δ), με την ήττα αυτή να βάζει τέλος σε μία ονειρέμενη πορεία για μία από τις «Σταχτοπούτες» της διοργάνωσης.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας των «Μπλε Καρχαριών», Βοζίνια, αναφέρθηκε στην τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, αλλά και στο γεγονός πως έπαιξαν επί ίσοις όροις απέναντι στην εν ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου.

«Η ομάδα μας απόψε πάλεψε στα ίσα. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να κερδίσει τον αγώνα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είμαστε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα. Ωστόσο, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι και περήφανοι για τον αγώνα και όλα όσα πετύχαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

«Εκπροσωπήσαμε επάξια το Πράσινο Ακρωτήριο στον κόσμο ως εθνική ομάδα. Σήμερα, αγωνιστήκαμε ισότιμα ​​εναντίον της Αργεντινής», συμπλήρωσε ο 40χρόνος οπισθοφύλακας.