Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Σάββατο σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις καθημερίνες, ειδικά όσο και το Παγκόσμιο Κύπελλο φτάνει προς το τέλος του.

Η δράση ξεκινάει στις 16:00 (Nova Sports Start), με τη Μαρία Σακκάρη να αναμετριέται με τη Τζασμίν Παολίνι στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Wimbledon. Αργότερα στις 17:55 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα φιλικό κόντρα στον Άγιαξ.

Στι 20:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ο Καναδάς θα κοντραροχτυπηθεί με το Μαρόκο για μία θέση στις 8 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, ενώ στις 23:00 (ΕΡΤ1) θα διεξαχθεί η IAAF Diamond League στη Γιουτζίν των ΗΠΑ. Τέλος τα μεσάνυχτα (00:00, ΕΡΤ2 Σπορ) η Γαλλία θα αναμετρηθεί με τη Παραγουάη, με στόχο μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας