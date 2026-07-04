Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Καναδάς - Μαρόκο, το Γαλλία - Παραγουάη και η «μάχη» της Σάκκαρη
Σάββατο σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις καθημερίνες, ειδικά όσο και το Παγκόσμιο Κύπελλο φτάνει προς το τέλος του.
Η δράση ξεκινάει στις 16:00 (Nova Sports Start), με τη Μαρία Σακκάρη να αναμετριέται με τη Τζασμίν Παολίνι στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Wimbledon. Αργότερα στις 17:55 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα φιλικό κόντρα στον Άγιαξ.
Στι 20:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ο Καναδάς θα κοντραροχτυπηθεί με το Μαρόκο για μία θέση στις 8 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, ενώ στις 23:00 (ΕΡΤ1) θα διεξαχθεί η IAAF Diamond League στη Γιουτζίν των ΗΠΑ. Τέλος τα μεσάνυχτα (00:00, ΕΡΤ2 Σπορ) η Γαλλία θα αναμετρηθεί με τη Παραγουάη, με στόχο μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Τζασμίν Παολίνι - Μαρία Σάκκαρη (16:00, Nova Sports Start - Live από το Gazzetta)
- Παναθηναϊκός - Άγιαξ (17:55, ΣΚΑΙ)
- Καναδάς - Μαρόκο (20:00, ΕΡΤ2 Σπορ - Live από το Gazzetta)
- IAAF Diamond League (23:00, ΕΡΤ1)
- Παραγουάη - Γαλλία (00:00, ΕΡΤ2 Σπορ - Live από το Gazzetta)
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