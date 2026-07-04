Το παζλ των «16» στο Μουντιάλ 2026 συμπληρώθηκε. Αίγυπτος, Αργεντινή και Κολομβία πήραν τα τρία τελευταία εισιτήρια, με την ομάδα του Σαλάχ να γράφει ιστορία.

Έπεσε η αυλαία της φάσης των «32» στο Μουντιάλ 2026! Η Αίγυπτος πανηγύρισε ιστορική πρόκριση, η Αργεντινή τα... χρειάστηκε αλλά συνεχίζει, η Κολομβία πέρασε πολύ πιο εύκολα απ' ότι δείχνει το 1-0, το εμπόδιο της Γκάνας.

Η ομάδα του «Φαραώ», Σαλάχ, απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Αυστραλία (1-1 κ.δ, παράταση) και προκρίθηκε για παρθενική φορά στην ιστορία της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η... παρέα του Μέσι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στο καταπληκτικό Πράσινο Ακρωτήρι. Η Αλμπισελέστε επικράτησε 3-2 στην παράταση (1-1 κ.δ). Ο Pulga σκόραρε ξανά και έφτασε τα επτά γκολ στη φετινή διοργάνωση και τα είκοσι συνολικά στον θεσμό.

Οι Κολομβιανοί θα μπορούσαν να πετύχουν κι άλλα γκολ αλλά ο Ζίγκι κράτησε το 1-0 για την Γκάνα. Η χώρα του Κολόμβου προχωρά, οι Αφρικανοί επιστρέφουν... σπίτι. Η Ασημένια θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο και η Κολομβία την Ελβετία, που πέταξε εκτός την Αλγερία με 2-0.

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