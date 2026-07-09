Έξι από τις εννέα αφρικανικές ομάδες που βρέθηκαν στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκλείστηκαν με παρεμφερή τρόπο.

Εννέα εκπρόσωποι της Αφρικής βρέθηκαν στα νοκ άουτ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, με έναν εξ αυτών (Μαρόκο) να συνεχίζει στα προημιτελικά, επτά να αποκλείονται στους «32» και έναν να μένει εκτός από τους «16».

Ρίχνοντας μία ματιά στους οκτώ αποκλεισμούς που έχουν καταγραφεί, δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει ότι στις έξι περιπτώσεις, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: Γκολ κατά στα τελευταία λεπτά!

Η αρχή έγινε με τη Νότια Αφρική, που έχασε 1-0 από τον Καναδά στο 90+2', ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού λύγισε με 2-1 από τη Νορβηγία στο 86'. Ίδιο λεπτό και για τη Λ.Δ. του Κονγκό, που ηττήθηκε 2-1, με ανατροπή, από την Αγγλία, ενώ δεν υπάρχουν πολλά να πει κανείς για τη Σενεγάλη, που ισοφαρίστηκε σε 2-2 από το Βέλγιο με γκολ στο 86' και στο 89', πριν ηττηθεί στην παράταση στο... 120+5'!

Από εκεί και πέρα, η Αργεντινή τα χρειάστηκε για να αποκλείσει Πράσινο Ακρωτήρι και Αίγυπτο, με τους Μπλε Καρχαρίες να χάνουν 3-2 στην παράταση με τέρμα στο 111' και τους Φαραώ να νικούν 2-0 μέχρι το 79', πριν καταρρεύσουν και δουν το υπέρ τους 2-0 να γίνεται 3-2 για την Αλμπισελέστε μέχρι το 90+2'...

Από την άλλη, Γκάνα και Αλγερία απέφυγαν τέτοιου είδους αποκλεισμούς, χάνοντας 1-0 από την Κολομβία και 2-0 από την Ελβετία αντίστοιχα, δεχόμενοι νωρίς τα γκολ που τους άφησαν εκτός συνέχειας!