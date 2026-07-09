Κολίνα: «Η Διαιτησία της FIFA δεν μπορεί να επηρεαστεί ούτε από τον Ινφαντίνο»

Ο Πιερλουίτζι Κολίνα, Γενικός Διευθυντής Διαιτησίας της FIFA, εστίασε στην ακεραιότητα των διαιτητικών αποφάσεων με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο Αργεντινή - Αίγυπτος.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Πιερλουίτζι Κολίνα! Ο πάλαι ποτέ κορυφαίος διαιτητής και νυν Γενικός Διευθυντής Διαιτησίας της FIFA τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι διαιτητικές αποφάσεις μπορούν να επηρεαστούν ακόμα και από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το ματς Αργεντινή - Αίγυπτος προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από την πλευρά της αφρικανικής χώρας. Πολλές αποφάσεις του Λετεσιέ αμφισβητήθηκαν έντονα, με την Αίγυπτο να σκοπεύει να... τραβήξει κι άλλο το ζήτημα.

Η εμβληματική... σφυρίχτρα του παρελθόντος έσπευσε να κατευνάσει τα πνεύματα και υπογράμμισε το αδιάβλητο της FIFA.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κολίνα:

«Συνολικά, είμαστε ευχαριστημένοι. Ωστόσο, με τόσο μεγάλο αριθμό αγώνων που παίχτηκαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, είναι φυσιολογικό κάποια πράγματα να μην πάνε όπως αναμενόταν. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι έτοιμοι να εργαστούν ακόμη πιο σκληρά για να διασφαλίσουν ότι είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τον επόμενο αγώνα.

Φυσικά, η εποικοδομητική συζήτηση για τις αποφάσεις θα είναι πάντα μέρος του ποδοσφαίρου, αλλά οι αβάσιμοι ισχυρισμοί δεν έχουν θέση στο άθλημά μας. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ακεραιότητα των διαιτητών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις που οδηγούν σε απειλές εναντίον τους και των οικογενειών τους. Αυτό δεν είναι σωστό.

Ομοίως, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Διαιτησία της FIFA μπορεί να επηρεαστεί από οποιονδήποτε, ούτε καν από τον Πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Πάντα έδειχνε την πλήρη υποστήριξη του στη FIFA, ενώ μας εμπιστευόταν να εργαστούμε με πλήρη ανεξαρτησία. Οι διαιτητές αγώνων λαμβάνουν ειλικρινείς αποφάσεις και, όπως οι παίκτες και οι προπονητές, προσπαθούν πάντα να κάνουν το καλύτερο δυνατό.

Μετά από κάθε γκολ, το VAR ελέγχει τη φάση της επιθετικής κατοχής (APP). Εάν εντοπιστεί φάουλ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και θεωρηθεί ότι είχε αντίκτυπο στο γκολ, το VAR θα συστήσει μια επανεξέταση εντός γηπέδου. Δεν υπάρχει καθορισμένο όριο όσον αφορά την απόσταση από το γκολ ή το χρονικό διάστημα μεταξύ του περιστατικού και του γκολ.

Ένα παράδειγμα αυτού ήρθε στον αγώνα Αργεντινή εναντίον Αιγύπτου, όπου ο Νο. 19 της Αιγύπτου, Ατία, πατάει ξεκάθαρα το πόδι του Νο. 6 της Αργεντινής, Μαρτίνες

Πιστεύουμε ότι ένα φάουλ είναι φάουλ. Ανεξάρτητα από το αν το φάουλ φαίνεται “προφανές”, εάν ο διαιτητής δεν το είδε στον αγωνιστικό χώρο, το VAR μπορεί να παρέμβει.

Ομοίως, εάν δεν εντοπιστεί φάουλ κατά την προετοιμασία για ένα γκολ, το VAR θα ενημερώσει τον διαιτητή αναλόγως. Το πάτημα του ποδιού ενός αντιπάλου είναι φάουλ, ενώ ένας αμυντικός που αγγίζει πρώτα την μπάλα και στη συνέχεια κάνει κανονική επαφή με το ποδόσφαιρο δεν έχει διαπράξει φάουλ. Και πάλι, ένα παράδειγμα αυτού ήρθε στο τέλος του ίδιου αγώνα. Ο διαιτητής και το VAR θεώρησαν ότι ήταν κανονική επαφή με το ποδόσφαιρο μεταξύ του Σαλάχ, Νο. 10 της Αιγύπτου, και του Άλβαρες, Νο. 10 της Αργεντινής.

Φυσικά, θα υπάρχει πάντα ένα στοιχείο υποκειμενικότητας σε ορισμένες αποφάσεις, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εφαρμόστηκε αυτή η αρχή σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά».