Έξι από τα 16 ζευγάρια της φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινά απόψε, με το ζευγάρι της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά να είναι το πρώτο χρονικά που θα κοντραριστεί με έπαθλο μία θέση στους «16» του θεσμού.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες μετά από ένα φιλικό το 2007, εντούτοις υπάρχουν ζευγάρια με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Για την ακρίβεια, ανύπαρκτη...

Βλέπετε, έξι από τα ζευγάρια που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκ άουτ, δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν αντιμέτωπα, με αυτό να συμβαίνει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Τα ζευγάρια αυτά είναι τα εξής: