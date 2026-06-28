Μουντιάλ 2026: Έξι ζευγάρια που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, ανταμώνουν στα νοκ άουτ
Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινά απόψε, με το ζευγάρι της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά να είναι το πρώτο χρονικά που θα κοντραριστεί με έπαθλο μία θέση στους «16» του θεσμού.
Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες μετά από ένα φιλικό το 2007, εντούτοις υπάρχουν ζευγάρια με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Για την ακρίβεια, ανύπαρκτη...
Βλέπετε, έξι από τα ζευγάρια που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκ άουτ, δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν αντιμέτωπα, με αυτό να συμβαίνει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Τα ζευγάρια αυτά είναι τα εξής:
- Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό
- Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία
- Βέλγιο-Σενεγάλη
- Ελβετία-Αλγερία
- Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι
- Κολομβία-Γκάνα
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