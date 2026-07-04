Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
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Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μαϊάμι (01:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Η... παρέα του Μέσι ρίχνεται στη μάχη των «32»! Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι (01:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Μαϊάμι με διακύβευμα την πρόκριση στους «16», όπου ήδη περιμένει η Αίγυπτος που απέκλεισε την Αυστραλία (1-1 κ.δ, παράταση, 4-2 στα πέναλτι).

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις έντεκα βασικές τους επιλογές.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μεδίνα, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα, Ε. Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Αλμάδα, Ντε Πολ, Μέσι, Λ. Μαρτίνες

Πράσινο Ακρωτήρι (Μπουμπίστα): Βοζίνια, Σ.Καμπράλ, Ντίνεϊ, Πίκο, Μορέιρα, Ντ. Ντουάρτε, Λ. Ντουάρτε, Λενίνι, Ζ. Καμπράλ, Ντα Κόστα, Μέντες

 

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