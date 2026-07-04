Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
Η... παρέα του Μέσι ρίχνεται στη μάχη των «32»! Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι (01:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Μαϊάμι με διακύβευμα την πρόκριση στους «16», όπου ήδη περιμένει η Αίγυπτος που απέκλεισε την Αυστραλία (1-1 κ.δ, παράταση, 4-2 στα πέναλτι).
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις έντεκα βασικές τους επιλογές.
Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μεδίνα, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα, Ε. Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Αλμάδα, Ντε Πολ, Μέσι, Λ. Μαρτίνες
Πράσινο Ακρωτήρι (Μπουμπίστα): Βοζίνια, Σ.Καμπράλ, Ντίνεϊ, Πίκο, Μορέιρα, Ντ. Ντουάρτε, Λ. Ντουάρτε, Λενίνι, Ζ. Καμπράλ, Ντα Κόστα, Μέντες
🚨🇦🇷 ¡Este es el XI de Argentina para medirse a Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial!— Diario AS (@diarioas) July 3, 2026
🔝 Lautaro acompaña a Messi en ataque; Julián, suplente#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/DiNTqXXSgE
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Cape Verde XI in the World Cup Round of 32 game vs. Argentina! 🇨🇻💫 pic.twitter.com/8FwOSin4jS— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 3, 2026
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