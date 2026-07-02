Ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2018 ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα προσαρμοζόταν στις ανάγκες της τηλεοπτικής αγοράς.

Το 2018, τα λόγια του Ντιέγκο Μαραντόνα ακούστηκαν υπερβολικά. Μερικα χρόνια πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο Αργεντινός θρύλος είχε προβλέψει ότι η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση θα προσαρμοζόταν στις ανάγκες της τηλεοπτικής προβολής και της διαφήμισης. Σήμερα, με τους αγώνες να διακόπτονται για... ενυδάτωση και να ξεπερνούν συχνά τα 100 λεπτά διάρκειας, η περίφημη εκείνη δήλωσή του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

«Στο Μουντιάλ του 2026 οι Αμερικανοί θα θέλουν τέσσερις περιόδους για να βάζουν διαφημίσεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Αργεντινός θρύλος, σχολιάζοντας την ανάθεση της διοργάνωσης στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής. Ο Μαραντόνα είχε εκφράσει εξαρχής τις επιφυλάξεις του για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, υποστηρίζοντας ότι δεν διέθετε την ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που χαρακτήριζε άλλες διοργανώσεις.

«Δεν μου αρέσει. Δεν υπάρχει πάθος. Οι Καναδοί μπορεί να είναι εξαιρετικοί σκιέρ, όμως οι Αμερικανοί θα ήθελαν να χωρίσουν τον αγώνα σε τέσσερα 25λεπτα για να χωρούν περισσότερες διαφημίσεις. Θα παίζαμε συνολικά 100 λεπτά», είχε πει γελώντας, χωρίς να φαντάζεται πόσο κοντά θα έπεφτε στην πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στη συνδιοργάνωση, είχε σχολιάσει και την παρουσία του Μεξικού, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν άξιζε να φιλοξενήσει το τουρνουά. «Αν το Μεξικό κερδίσει δύο παιχνίδια, μετά θα βρεθεί απέναντι σε μια Βραζιλία ή μια Γερμανία και θα αποκλειστεί, όπως συνέβαινε και στην εποχή μου», είχε προσθέσει.

Η πραγματικότητα του Μουντιάλ του 2026 δείχνει ότι ένα μέρος της πρόβλεψής του επιβεβαιώνεται. Οι αγώνες περιλαμβάνουν πλέον υποχρεωτικές διακοπές για ενυδάτωση, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες δημιουργούν ταυτόχρονα επιπλέον τηλεοπτικό χρόνο για διαφημιστικά μηνύματα.

Παράλληλα, οι μεγάλες καθυστερήσεις έχουν αυξήσει σημαντικά τη συνολική διάρκεια των αναμετρήσεων, με αρκετά παιχνίδια να ξεπερνούν πλέον τα 100 λεπτά πραγματικού χρόνου.

Αν και οι διακοπές δικαιολογούνται επισήμως για λόγους προστασίας της υγείας των ποδοσφαιριστών, η πρόβλεψη του Μαραντόνα για ένα Μουντιάλ περισσότερο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της τηλεοπτικής αγοράς παρά αποκλειστικά στο ίδιο το παιχνίδι μοιάζει, οκτώ χρόνια μετά, πιο επίκαιρη από ποτέ.