Δείτε τα highlights των αγώνων της προ-τελευταίας βραδιάς των «32» του Μουντιάλ με την ανατροπή των Πορτογάλων, το πάρτι των Ισπανών και την πρόκριση της Ελβετίας.

Τρία ακόμη εισιτήρια για τους «16» του φετινού Μουντιάλ δόθηκαν τη βραδιά που ολοκληρώθηκε το... πρωί της Παρασκευής (3/7).

Εν αρχή η Ισπανία, δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση των Αυστριακών, επικρατώντας με 3-0. Το σκορ άνοιξε ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ στο 36ο λεπτό, με τον Πέδρο Πόρο στο 66' να κάνει το 2-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο στράικερ της Σοσιεδάδ ένα λεπτό πριν τα 90'.

Ακολούθησε ένα παιχνίδι αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας των χωρών, μεταξύ Πορτογαλίας και Κροατίας. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 53'με τον... γερόλυκο Ιβάν Πέρισιτς, όμως οι Ίβηρες έκαναν την ανατροπή. Στο 68' ο Κριστιάνο Ρονάλντο ευστόχησε από την άσπρη βούλα και πέτυχε το πρώτο του γκολ ever σε νοκ-άουτ ενώ στο 90+4' ο Γκονσάλο Ράμος έγραψε το 2-1 και έστειλε την πατρίδα του πάνω στην Ισπανία στους «16».

Τέλος, η Ελβετία τσέκαρε και αυτή το εισιτήριο για τους «16» μετά το 2-0 επί της Αλγερίας. Ο Εμπολό έβαλε μπροστά τους Ευρωπαίους στο 10', ενώ με το καλησπέρα στο δέυτερο μέρος (46') ο Εντόι σημείωσε το 2-0 που έμεινε μέχρι τέλους.