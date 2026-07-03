Παρότιν βρέθηκε να χάνει από την Κροατία, η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 με μεγάλη ανατροπή και πέρασε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά από μία πραγματική μάχη στο Τορόντο, η Πορτογαλία επιβλήθηκε 2-1, με ανατροπή, της Κροατίας χάρη σε γκολ του Ράμος στις καθυστερήσεις και πέρασε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία!

Καλός ο ρυθμός στο πρώτο μέρος, με τις καλές φάσεις ωστόσο να είναι ελάχιστες. Στο τέταρτο λεπτό, ο Λιβάκοβιτς σταμάτησε τον Φερνάντες, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να πράττει αναλόγως απέναντι στον μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 33'. Τέλος, στο 45+1' ο Λεάο σούταρε ψηλά άουτ, με την ανάπαυλα να βρίσκει αναμενόμενα τους δύο αντιπάλους στο μηδέν.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με σημαντική επέμβαση του Κόστα σε προσπάθεια του Κόβατσιτς (48'), εντούτοις ο Πορτογάλος τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Στάνισιτς βρήκε τον Πέρισιτς και εκείνος από διαγώνια θέση άνοιξε το σκορ. Το ματς κάπου εκεί πήρε φωτιά, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ (61' Ρονάλντο - 56' Ματάνοβιτς), τον Λεάο να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με δυνατό σουτ στο 58' και τον Σούτσιτς να ηττάται από τον Κόστα δευτερόλεπτα αργότερα!

Εντέλει, η ισορροπία αποκαταστάθηκε στο 68', όταν μετά από on field review για τράβηγμα του Βλάσιτς στον Βέιγκα, ο Ρονάλντο εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του και έκανε το 1-1. Οι Κροάτες προσπάθησαν στη συνέχεια να ανακτήσουν το προβάδισμα, με δοκάρι και Κόστα να λένε διαδοχικά όχι στον Κόβατσιτς στο 75' και τον Πορτογάλο να σταματά και τον Ματάνοβιτς ένα δίλεπτο μετά.

Στο 80ό λεπτό σημειώθηκε ακόμη ένα ακυρωθέν γκολ, αυτή τη φορά του Σούτσιτς, με αρκετές άστοχες κεφαλιές να ακολουθούν εκατέρωθεν. Αυτό μέχρι το 90+4', όταν ο Ράμος βρήκε την μπάλα όπως έπρεπε μετά τη σέντρα του Λεάο και έφερε την ολική ανατροπή, χαρίζοντας στους Πορτογάλους την πρόκριση! Κι αυτό αφού το γκολ του Γκβάρντιολ στο 90+13' (!) ακυρώθηκε για οφσάιντ, σε ένα δραματικό φινάλε...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Πορτογαλία: Κόστα - Κανσέλο (63' Ράμος), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες - Ζ. Νέβες, Βιτίνια (62' Σίλβα) - Νέτο (62' Κονσεϊσάο), Φερνάντες (62' Σεμέδο), Λεάο - Ρονάλντο (81' Ρ. Νέβες)

Κροατία: Λιβάκοβιτς - Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς - Μόντριτς, Κόβατσιτς (90+6' Κράμαριτς) - Βλάσιτς, Σούτσιτς (90+2' Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (68' Πάσαλιτς) - Μπούντιμιρ (46' Ματάνοβιτς)