Δείτε όσα απίστευτα εκτυλίχθηκαν στις καθυστερήσεις της ματσάρας ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία.

Σε ένα ματς που θα μνημονεύεται για χρόνια για το σασπένς του, η Πορτογαλία λύγισε με 2-1 την Κροατία και πέρασε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκαν... πράματα και θάματα στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τον Ράμος αρχικά να κάνει το 2-1 για τους Ίβηρες με κεφαλιά στο 90+4'. Εντούτοις, η Χρβάτσκα αντέδρασε και με γκολ του Γκβάρντιολ, στο 90+13' ισοφάρισε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε για οφσάιντ, ρίχνοντας τους Κροάτες στο καναβάτσο...