Πορτογαλία - Κροατία: Το γκολ του Πέρισιτς
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Ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ για την Κροατία ενάντια στην Πορτογαλία με κοντινό σουτ στο 53ο λεπτό.
Μπορεί τα βλέμματα να είναι στραμμένα σε Ρονάλντο και Μόντριτς, εντούτοις ένας άλλος γερόλυκος, ο Πέρισιτς, έκανε το 1-0 για την Κροατία ενάντια στην Πορτογαλία στο 53ο λεπτό, σκοράροντας με συρτό σουτ μετά την μπαλιά του Στάνισιτς!
@Photo credits: Associated Press
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