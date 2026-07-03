Ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ για την Κροατία ενάντια στην Πορτογαλία με κοντινό σουτ στο 53ο λεπτό.

Μπορεί τα βλέμματα να είναι στραμμένα σε Ρονάλντο και Μόντριτς, εντούτοις ένας άλλος γερόλυκος, ο Πέρισιτς, έκανε το 1-0 για την Κροατία ενάντια στην Πορτογαλία στο 53ο λεπτό, σκοράροντας με συρτό σουτ μετά την μπαλιά του Στάνισιτς!