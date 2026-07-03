Ο τρίχρονος αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ, Κέιν, έκλεψε την παράσταση πανηγυρίζοντας έξαλλα στο ματς της Ισπανίας με την Αυστρία.

Η Ισπανία νίκησε άνετα την Αυστρία και πέρασε... αέρα στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Λαμίν Γιαμάλ να μην σκοράρει αλλά να βλέπει τον μικρό του αδερφό να πανηγυρίζει έξαλλα όπως και να 'χει! Ο τρίχρονος Κέιν εθεάθη να... τρελαίνεται στο τρίτο γκολ των Ιβήρων, με τις εικόνες να γίνονται αναμενόμενα viral...