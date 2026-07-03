Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-0 της Ισπανίας ενάντια στην Αυστρία.

Με τον Ογιαρθάμπαλ να σκοράρει δύο φορές, η Ισπανία καθάρισε με 3-0 την Αυστρία και πέρασε με μεγάλη ευκολία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Πορτογαλία-Κροατία.