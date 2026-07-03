Ισπανία - Αυστρία 3-0: Τα highlights του αγώνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-0 της Ισπανίας ενάντια στην Αυστρία.
Με τον Ογιαρθάμπαλ να σκοράρει δύο φορές, η Ισπανία καθάρισε με 3-0 την Αυστρία και πέρασε με μεγάλη ευκολία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Πορτογαλία-Κροατία.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.