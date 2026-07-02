Ισπανία - Αυστρία: Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ προκάλεσαν ντελίριο
Ντελίριο ενθουσιασμού στις εξέδρες του Σταδίου του Λος Άντζελες. Την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία στο εκπληκτικό στάδιο παρακολουθούν 70.492 θεατές.
Ανάμεσα τους κι ένα ζευγάρι διάσημων Ισπανών ηθοποιών. Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, δύο εκπληκτικοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ, στηρίζουν την εθνική τους ομάδα και ο σκηνοθέτης συχνά στρέφει την κάμερα στο μέρος τους. Η Κρουζ, μάλιστα, φοράει και μία φανέλα της Ισπανίας.
Στη θέα των δύο ηθοποιών ο κόσμος ξεσηκώθηκε και γνώρισαν πρωτόγνωρη αποθέωση.
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