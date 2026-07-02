Ισπανία - Αυστρία: Ωραία συνεργασία και 2-0 με κεφαλιά του Πόρο
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Η Ισπανία απέκτησε προβάδισμα με διαφορά δυο γκολ, όταν στο 66΄ο Μπαένα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Πέδρο Πόρο σκόραρε με κεφαλιά για το 2-0 κόντρα στην Αυστρία.
Η Ισπανία βρήκε και δεύτερο γκολ κόντρα στην Αυστρία με υπογραφή του Πέδρο Πόρο. Στο 66΄ο Κουκουρέγια απελευθέρωσε τη μπάλα για τον Μπαένα, ο οποίος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά για τον Πόρο που σκόραρε με κοντινή κεφαλιά για το 2-0 της Ρόχα.
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