Από τα ακριβά γραφεία στο Trump Tower μέχρι τα ξενοδοχεία πολυτελείας και τις ιδιωτικές πτήσεις, η FIFA δέχεται νέα κριτική για το οικονομικό αποτύπωμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μέσα στον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι διεξάγεται Μουντιάλ, όμως 17 ορόφους ψηλότερα, η FIFA λειτουργεί ένα ακριβοπληρωμένο γραφείο που προκαλεί ερωτήματα για τη σχέση της με την πολιτική και το χρήμα. Στο εσωτερικό του «Trump Tower» στο Μανχάταν, τίποτα δεν θυμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη Παγκόσμιο Κύπελλο. Το κατάστημα δώρων είναι γεμάτο με προϊόντα που παραπέμπουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, από καπέλα «MAGA» σε διάφορα χρώματα μέχρι επίχρυσες μπάλες γκολφ. Καμία αναφορά στη διοργάνωση, κανένα σουβενίρ ποδοσφαίρου.

Κι όμως, σε έναν από τους υψηλότερους ορόφους του εμβληματικού ουρανοξύστη της 5ης Λεωφόρου, η FIFA διατηρεί γραφείο για το οποίο καταβάλλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια τον μήνα, σε έναν χώρο που μέχρι πρόσφατα, σύμφωνα με επικριτές, παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτος.

Το «ποδοσφαιρικό κέντρο» που δεν έγινε ποτέ

Η παρουσία της FIFA στον «Trump Tower» είχε αρχικά παρουσιαστεί ως κεντρικό επιχειρησιακό σημείο για τη διοργάνωση, μετά τη δήλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο ότι θέλει να «ενώσει τον κόσμο μέσω του ποδοσφαίρου» από τη Νέα Υόρκη. Η συμφωνία είχε συναφθεί με τον Έρικ Τραμπ, με την ομοσπονδία να υποστηρίζει πως πρόκειται για μέρος μιας παγκόσμιας στρατηγικής φυσικής παρουσίας.

Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του γραφείου συνοδεύτηκε μάλιστα από τελετή στην οποία συμμετείχε το «Φαινόμενο», καθώς και από πενθήμερη έκθεση με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό του οργανισμού, η καθημερινή λειτουργία του γραφείου παραμένει περιορισμένη, με το μεγαλύτερο μέρος του συντονισμού της διοργάνωσης να γίνεται από το Μαϊάμι. Η FIFA, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ο χώρος χρησιμοποιείται τακτικά και ότι η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Το κόστος εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τις 40.000 δολάρια τον μήνα, ποσό που, σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο πολλών δισεκατομμυρίων, θεωρείται μικρό σε σχέση με τα συνολικά έσοδα.

Χλιδή, μετακινήσεις και το ερώτημα των ορίων

Η ευρύτερη εικόνα του τουρνουά αποτυπώνει μια διοργάνωση τεράστιας οικονομικής κλίμακας. Ο συνολικός προϋπολογισμός για λειτουργικά έξοδα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας μεταφορές, φιλοξενία και οργανωτικές ανάγκες.

Πηγές του ποδοσφαίρου αναφέρουν ότι μόνο τα έξοδα ξενοδοχείων ενδέχεται να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια, αν και η FIFA δεν επιβεβαιώνει τα συγκεκριμένα νούμερα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ομοσπονδία καλύπτει διαμονή και μετακινήσεις για εκατοντάδες αποστολές, αξιωματούχους και προσκεκλημένους.

Το Μαϊάμι έχει εξελιχθεί σε κεντρικό κόμβο αυτής της δραστηριότητας, με πολυτελή ξενοδοχεία να φιλοξενούν αποστολές από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, δεκάδες πρώην ποδοσφαιριστές —μέλη του προγράμματος «FIFA Legends»— ταξιδεύουν με όλα τα έξοδα πληρωμένα, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίας της ομοσπονδίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που δίνουν το «παρών» σε αγώνες και εκδηλώσεις, ενισχύοντας τη λάμψη της διοργάνωσης.

Η κριτική και το οικονομικό μοντέλο του σύγχρονου Μουντιάλ

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν γίνεται αποδεκτή χωρίς αντιδράσεις. Ορισμένοι προπονητές και παράγοντες εκφράζουν ανησυχία ότι το οικονομικό βάρος και η διεύρυνση της διοργάνωσης αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του Μουντιάλ.

Η αύξηση των ομάδων και η εμπορική κλίμακα του τουρνουά έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με επικριτές, σε ένα μοντέλο όπου το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να περάσει σε δεύτερο πλάνο έναντι των οικονομικών παραμέτρων. Την ίδια στιγμή, η FIFA υπερασπίζεται το μοντέλο της, τονίζοντας ότι τα έσοδα επανεπενδύονται στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της.

Στο παρασκήνιο, η σχέση της ομοσπονδίας με πολιτικά και επιχειρηματικά κέντρα ισχύος - όπως η παρουσία της στον Trump Tower - τροφοδοτεί περαιτέρω τη συζήτηση γύρω από τη φύση της σύγχρονης διοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο αποτυπώνει με σαφήνεια τη νέα πραγματικότητα: ένα τουρνουά όπου ο αθλητισμός, η πολιτική και η οικονομία συνυπάρχουν σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας υπερβολής, με την κλίμακα να συνεχίζει να διευρύνεται.