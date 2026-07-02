Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το Ρουμανία - Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα ματς του Μουντιάλ.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 για όλο το ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, αλλά και από το ΝΒΑ.

Στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλες τις εξελίξεις μετά το πρώτο φιλικό των Πρασίνων και του ΠΑΟΚ, αλλά και για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία τους.

Στις 19:00 η Ελλάδα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το ματς της «γαλανόλευκης» να μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1.

Τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ συνεχίζονται σήμερα με μια αναμέτρηση και ακόμα δύο τα ξημερώματα της Παρασκευής. Στις 22:00 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία (ΕΡΤ2), στις 02:00 η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με την Κροατία (ΕΡΤ2) και στις 06:00 η Ελβετία κοντράρεται με την Αλγερία.