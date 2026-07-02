Το Athletic μπήκε σε λεπτομέρειες αναφορικά με την απομάκρυνση του Βίτορ Περέιρα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Παρότι μέχρι πρότινος έμοιαζε δεδομένο ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, εντέλει η Νότιγχαμ Φόρεστ αποφάσισε να απομακρύνει τον Βίτορ Περέιρα από το Σίτι Γκράουντ και προχωρά για την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Σύμφωνα μάλιστα με το Athletic, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ενημέρωσε με μέιλ τον Πορτογάλο για τη λήξη της συνεργασίας τους δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (30/6). Κι αυτό καθώς στις 00:00, έληγε η προθεσμία που είχαν ομάδα και προπονητής για να τερματίσουν τη συνεργασία τους μέσω ειδικής ρήτρας που περιλάμβανε το συμβόλαιο του Περέιρα - και που υπό άλλες συνθήκες θα είχε διάρκεια ενός έτους ακόμα.

Το δημοσίευμα στέκεται επίσης στο πόσο απροετοίμαστος ήταν ο 58χρονος τεχνικός για την εξέλιξη αυτή, με τον άλλοτε κόουτς του Ολυμπιακού να έχει ασχοληθεί τις τελευταίες ημέρες εκτενώς με τον προγραμματισμό της προετοιμασίας της Νότιγχαμ, δίνοντας ώρες πριν την απόλυσή του το πράσινο φως για συμμετοχή σε φιλικό τουρνουά με Ουντινέζε και Μπαρτσελόνα στην Ιταλία...

Εντούτοις, η Φόρεστ προχωρά σε μία ακόμη αλλαγή προπονητή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με την επικείμενη πρόσληψη Γκλάσνερ να θεωρείται κίνηση που θα αναβαθμίσει το επίπεδο του αγγλικού συλλόγου.