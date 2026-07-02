Νότιγχαμ: Απέλυσε τον Περέιρα με μέιλ δύο λεπτά πριν λήξει η προθεσμία
Παρότι μέχρι πρότινος έμοιαζε δεδομένο ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, εντέλει η Νότιγχαμ Φόρεστ αποφάσισε να απομακρύνει τον Βίτορ Περέιρα από το Σίτι Γκράουντ και προχωρά για την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ.
Σύμφωνα μάλιστα με το Athletic, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ενημέρωσε με μέιλ τον Πορτογάλο για τη λήξη της συνεργασίας τους δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (30/6). Κι αυτό καθώς στις 00:00, έληγε η προθεσμία που είχαν ομάδα και προπονητής για να τερματίσουν τη συνεργασία τους μέσω ειδικής ρήτρας που περιλάμβανε το συμβόλαιο του Περέιρα - και που υπό άλλες συνθήκες θα είχε διάρκεια ενός έτους ακόμα.
Το δημοσίευμα στέκεται επίσης στο πόσο απροετοίμαστος ήταν ο 58χρονος τεχνικός για την εξέλιξη αυτή, με τον άλλοτε κόουτς του Ολυμπιακού να έχει ασχοληθεί τις τελευταίες ημέρες εκτενώς με τον προγραμματισμό της προετοιμασίας της Νότιγχαμ, δίνοντας ώρες πριν την απόλυσή του το πράσινο φως για συμμετοχή σε φιλικό τουρνουά με Ουντινέζε και Μπαρτσελόνα στην Ιταλία...
Εντούτοις, η Φόρεστ προχωρά σε μία ακόμη αλλαγή προπονητή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με την επικείμενη πρόσληψη Γκλάσνερ να θεωρείται κίνηση που θα αναβαθμίσει το επίπεδο του αγγλικού συλλόγου.
Nottingham Forest sack Vitor Pereira by email and line up Oliver Glasner— Times Sport (@TimesSport) July 1, 2026
Manager receives message at 11.58pm — two minutes before deadline to terminate his contract expired — as former Palace boss lined up as replacement
By @iwhittell ⬇️https://t.co/t1foWc2kof
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.