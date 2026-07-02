Δείτε τις ενδεκάδες των ΗΠΑ και της Βοσνίας για το μεταξύ τους ματς για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το παράδειγμα του Καναδά και του Μεξικού θέλει να ακολουθήσει η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, που αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βοσνία σε ματς για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γνωστές, έγιναν πριν από μερικά λεπτά και οι συνθέσεις των δύο αντιπάλων.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΗΠΑ: Φριζ - Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον - Τίλμαν, Άνταμς - Ντεστ, ΜακΚένι, Πούλισιτς - Μπάλογκαν

Βοσνία: Βασίλι - Κάτιτς, Ράντελιτς, Μουχαρέμοβιτς - Ντέντιτς, Γκίγκοβιτς, Σούνιτς, Κολάσινατς - Αλαϊμπέγκοβιτς - Τζέκο, Ντεμίροβιτς