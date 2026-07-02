ΗΠΑ - Βοσνία: Οι ενδεκάδες των ομάδων
Το παράδειγμα του Καναδά και του Μεξικού θέλει να ακολουθήσει η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, που αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βοσνία σε ματς για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γνωστές, έγιναν πριν από μερικά λεπτά και οι συνθέσεις των δύο αντιπάλων.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
ΗΠΑ: Φριζ - Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον - Τίλμαν, Άνταμς - Ντεστ, ΜακΚένι, Πούλισιτς - Μπάλογκαν
Βοσνία: Βασίλι - Κάτιτς, Ράντελιτς, Μουχαρέμοβιτς - Ντέντιτς, Γκίγκοβιτς, Σούνιτς, Κολάσινατς - Αλαϊμπέγκοβιτς - Τζέκο, Ντεμίροβιτς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις δείχνουν επανάληψη του τελικού 2022, από «συμπληγάδες» πρέπει να περάσει η Πορτογαλία του Κριστιάνο
- Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ θέλουν και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2038
- Ένα δάκρυ κύλησε: Το απόλυτο «Fight Club», Έντουαρντ Νόρτον και Μπραντ Πιτ ήταν στο Τουρκία - ΗΠΑ και δεν ασχολήθηκε άνθρωπος με το ματς!