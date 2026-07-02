Δείτε όλα όσα έγιναν στο συγκλονιστικό 3-2 του Βελγίου ενάντια στη Σενεγάλη.

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ματς που έχουμε δει στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα τελευταία χρόνια, το Βέλγιο επέστρεψε από το 0-2 μέσα σε τρία λεπτά ενάντια στη Σενεγάλη και εντέλει επικράτησε 3-2 με πέναλτι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, παίρνοντας μια δραματική πρόκριση στους «16» του θεσμού!