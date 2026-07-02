Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε όλα όσα έγιναν στο συγκλονιστικό 3-2 του Βελγίου ενάντια στη Σενεγάλη.
Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ματς που έχουμε δει στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα τελευταία χρόνια, το Βέλγιο επέστρεψε από το 0-2 μέσα σε τρία λεπτά ενάντια στη Σενεγάλη και εντέλει επικράτησε 3-2 με πέναλτι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, παίρνοντας μια δραματική πρόκριση στους «16» του θεσμού!
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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