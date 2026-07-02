Βέλγιο - Σενεγάλη: Από 0-2 σε 2-2 μέσα σε τρία λεπτά
Εκεί που το Βέλγιο βρισκόταν πίσω με δύο τέρματα από τη Σενεγάλη και οι παίκτες του είχαν φτάσει στο σημείο να τσακώνονται μεταξύ τους (!) ήρθε από το πουθενά η ολική επαναφορά... Στο 86', ο Μενιέ γύρισε από τα δεξιά και ο Λουκάκου μείωσε με κοντινή προσπάθεια, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Ντιαό έκανε τραγική έξοδο μετά την μπαλιά του Τροσάρ και ο Τίλεμανς ισοφάρισε με κεφαλιά - με τους δύο συμπαίκτες που λίγο πριν πήγαν να πιαστούν στα χέρια, να συνεργάζονται επιτυχώς και να αγκαλιάζονται στην πορεία...
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