Ολική επαναφορά από το Βέλγιο, που πέτυχε δύο γκολ σε τρία λεπτά ενάντια στη Σενεγάλη και ισοφάρισε σε 2-2.

Εκεί που το Βέλγιο βρισκόταν πίσω με δύο τέρματα από τη Σενεγάλη και οι παίκτες του είχαν φτάσει στο σημείο να τσακώνονται μεταξύ τους (!) ήρθε από το πουθενά η ολική επαναφορά... Στο 86', ο Μενιέ γύρισε από τα δεξιά και ο Λουκάκου μείωσε με κοντινή προσπάθεια, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Ντιαό έκανε τραγική έξοδο μετά την μπαλιά του Τροσάρ και ο Τίλεμανς ισοφάρισε με κεφαλιά - με τους δύο συμπαίκτες που λίγο πριν πήγαν να πιαστούν στα χέρια, να συνεργάζονται επιτυχώς και να αγκαλιάζονται στην πορεία...