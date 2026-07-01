Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, καθώς και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Τετάρτη σήμερα (01/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, εξαιτίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πριν από αυτό όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις νέες μεταγραφές των ομάδων της Superleague.

Η δράση λοιόν ξεκινάει στις 18:00 (ΣΚΑΙ) με τον Παναθηναϊκό να δίνει το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ. Αργότερα στις 19:00, (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο πλαίσιο των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 23:00 το Βέλγιο θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τη Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ) και στις 03:00 (ΕΡΤ1) οι ΗΠΑ με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Τέλος στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon (19:00, Nova Sports Prime).