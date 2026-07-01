Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό και η «μάχη» του Τσιτσιπά
Τετάρτη σήμερα (01/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, εξαιτίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πριν από αυτό όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις νέες μεταγραφές των ομάδων της Superleague.
Η δράση λοιόν ξεκινάει στις 18:00 (ΣΚΑΙ) με τον Παναθηναϊκό να δίνει το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ. Αργότερα στις 19:00, (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο πλαίσιο των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 23:00 το Βέλγιο θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τη Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ) και στις 03:00 (ΕΡΤ1) οι ΗΠΑ με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Τέλος στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon (19:00, Nova Sports Prime).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos Live by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Παναθηναϊκός - Χέλμοντ Σπορ (18:00, ΣΚΑΙ)
- Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ - Live από το Gazzetta)
- Νόβακ Τζόκοβιτς - Στέφανος Τσιτσιπάς (19:00, Nova Sports Prime - Live από το Gazzetta)
- Βέλγιο - Σενεγάλη (23:00, ΕΡΤ2 Σπορ - Live από το Gazzetta)
- ΗΠΑ - Βοσνία Ερζεγοβίνη (03:00, ΕΡΤ1 - Live από το Gazzetta)
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