Επτά από τις 16 ομάδες της δεύτερης νοκ-άουτ φάσης του Μουντιάλ είναι ήδη γνωστές. Δείτε τα ζευγάρια.

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ, ενώ ήδη γνωρίζουμε τις 7 ομάδες που έχουν πάρει το εισιτήριο του επόμενου γύρου.

Την αρχή έκανε ο Καναδάς, τον οποίο ακολούθησαν Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, πριν πάμε στην 3η ημέρα των νοκ-άουτ αγώνων. Εκεί, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ έκαμψε την αντίσταση της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και έδωσε ραντεβού με τη Σελεσάο (5/7).

Λίγο αργότερα, η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε μια εύκολη με 3-0 νίκη κόντρα στη Σουηδία, για να «πέσει» πάνω στην Παραγουάη (5/7). Τέλος, το Μεξικό με τη... φόρα του Αζτέκα επικράτησε 2-0 του Εκουαδόρ και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Αγγλία - Λ.Δ. Κονγκό.

Τα ζευγάρια των «16»

Καναδάς - Μαρόκο (4/7, 20:00)

Παραγουάη - Γαλλία (5/7, 00:00)

Βραζιλία - Νορβηγία (5/7, 23:00)