Μουντιάλ 2026: Τα τρία ζευγάρια των «16»
Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ, ενώ ήδη γνωρίζουμε τις 7 ομάδες που έχουν πάρει το εισιτήριο του επόμενου γύρου.
Την αρχή έκανε ο Καναδάς, τον οποίο ακολούθησαν Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, πριν πάμε στην 3η ημέρα των νοκ-άουτ αγώνων. Εκεί, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ έκαμψε την αντίσταση της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και έδωσε ραντεβού με τη Σελεσάο (5/7).
Λίγο αργότερα, η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε μια εύκολη με 3-0 νίκη κόντρα στη Σουηδία, για να «πέσει» πάνω στην Παραγουάη (5/7). Τέλος, το Μεξικό με τη... φόρα του Αζτέκα επικράτησε 2-0 του Εκουαδόρ και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Αγγλία - Λ.Δ. Κονγκό.
Τα ζευγάρια των «16»
- Καναδάς - Μαρόκο (4/7, 20:00)
- Παραγουάη - Γαλλία (5/7, 00:00)
- Βραζιλία - Νορβηγία (5/7, 23:00)
One step closer to the Round of 16...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xf3urLrUvR— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
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