Το Μαρόκο επιβλήθηκε με 3-2 στα πέναλτι της Ολλανδίας (1-1 κ.δ, παράταση) και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.

Ο Μπόνο έστειλε το Μαρόκο στους «16»! Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» επικράτησαν 3-2 στη... ρώσικη ρουλέτα (1-1 κ.δ, παράταση) εις βάρος της Ολλανδίας και θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στο Χιούστον, στις 4 Ιουλίου.

Πρωταγωνιστές οι τερματοφύλακες

Στα πρώτα 45 λεπτά κυριάρχησαν τα νεύρα, οι μονομαχίες, η ένταση και το πάθος. Οι δύο ομάδες ήταν αρκετά επιφυλακτικές στον τρόπο παιχνιδιού τους και πήγαν στην ανάπαυλα με το 0-0. Ωστόσο υπήρχαν και στιγμές που αμφότερες θα μπορούσαν να είχαν βρει δίχτυα. Στο 20' ο Ελ Αϊναουί έπιασε την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, αλλά ο Φερμπρούχεν απέκρουσε ενστικτωδώς και κράτησε το μηδέν για την Ολλανδία. Ένα λεπτό αργότερα, ο Χακίμι εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» από μακρινή απόσταση αλλά ο γκολκιπερ της Μπράιτον ύψωσε... τείχος.

Στο 44' ήταν η σειρά των Οράνιε να απειλήσουν. Το δυνατό σουτ του Φαν ντε Φεν έξω από τη μεγάλη περιοχή εξουδετέρωσε ο Μπόνο με τα ακροδάχτυλα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Ουναΐ σούταρε δυνατά από μακριά με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα για την ανάπαυλα, ο Χακίμι εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα πέρασε από όλους και ο αρχισκόρερ Σαϊμπάρι δεν μπόρεσε να την αγγίξει και να τη στείλει στα δίχτυα των Ολλανδών.

Ο Ντιόπ το... έστειλε στην παράταση

Στο 52ο λεπτό, οι Μαροκινοί έφτασαν πιο κοντά από ποτέ στο 1-0 αλλά το σουτ του Χακίμι έπειτα από την πάσα του Ουναΐ, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και έφυγε μακριά από την εστία. Όσο κυλούσε ο χρόνος στο δεύτερο ημίχρονο, το Μαρόκο είχε τα ηνία του ματς, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Κόντρα στη ροή του ματς, ο Χάκπο άνοιξε το σκορ στο 72' για τη «χώρα της τουλίπας», ύστερα από την εκπληκτική ατομική ενέργεια του Σάμερβιλ. Ο υψηλόσωμος παίκτης της Λίβερπουλ «εκτέλεσε» τον Μπόνο και έκανε το 1-0 για την πατρίδα του

Ο Ελ Καμπί δεν αγωνίστηκε, ο Ουναΐ ήταν εξαιρετικός και έγινε αλλαγή στο 87ο λεπτό. Το Μαρόκο δεν τα παράτησε, πίεσε και ανταμείφθηκε στο 90+1 με τον Ντιόπ να κάνει το 1-1 με καρφωτή κεφαλιά, ύστερα από τη σέντρα του Ταλμπί. Το εν λόγω σκορ έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στο extra μισάωρο της παράτασης.

«Φύλακας-άγγελος» Φερμπρούχεν

Στο 96' οι Αφρικανοί έφτασαν μια...ανάσα από το 2-1. Ο Σαϊμπάρι με τον Ραχίμι συνδυάστηκαν έξοχα και ο δεύτερος βρέθηκε απέναντι από τον Φερμπρούχεν, ο οποίος ήταν για ακόμη μια φορά «φύλακας-άγγελος» των Πορτοκαλί και κράτησε το 1-1 για τη χώρα του. Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης έληξε χωρίς κάποια τροποποίηση στο σκορ.

Στα... έντεκα βήματα

Στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο της παράτασης, οι παίκτες των δύο χωρών ήταν εμφανώς καταπονημένες από την ένταση και την κρισιμότητα του ματς και περίμεναν να... περάσουν τα λεπτά, ώστε τα πάντα να οδηγηθούν στη «ρώσικη ρουλέτα». Το 1-1 έμεινε και μετά το πέρας των 120 αγωνιστικών λεπτών.

Ο Μπόνο έδωσε την πρόκριση στους «16»

Οι Μαροκινοί επικράτησαν με 3-2 στα πέναλτι χάρη στην απόκρουση του Μπόνο στο τελευταίο πέναλτι των Ολλανδών με τον Σάμερβιλ. Ο Σαϊμπάρι έκανε το 3-2 στο πέμπτο πέναλτι της πατρίδας του, σε μια διαδικασία που κυριάρχησαν τα... δοκάρια.

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Άκε (Κουπμάινερς 71'), Φαν Νταικ, Φαν Χέκε, Φαν Ντε Φεν (Άτο 87'), Ντε Γιονγκ (Ντε Ρουν 110'), Χράφενμπεργκ (Τίμπερ 87'), Ντάμφρις, Χάκπο (Κλάιφερτ 113'), Σάμερβιλ, Μπρόμπεϊ (Βέργκχορστ 71')

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Μαζράουι, Ριάντ (Εντίν 75'), Ντιόπ, Χακίμι, Μπουαντί (Ελ Μουραμπέτ 79'), Ελ Αϊναουί, Ελ Κανούς (Τάλμπι 87'), Ουναΐ (Σμπάι 87'), Μπραχίμ Ντίαθ (Γιασίν 79'), Σαϊμπάρι