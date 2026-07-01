Ολλανδία: Παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία ο Κούμαν
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Ο Ρόναλντ Κούμαν παραιτήθηκε από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας μια μέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε από το Μαρόκο στους «32» του Μουντιάλ 2026.
Τέλος εποχής! Ο Ρόναλντ Κούμαν παραιτήθηκε από το... τιμόνι της Εθνικής Ολλανδίας, μια μέρα μετά τον αποκλεισμό της Τουλίπας από το Μαρόκο, στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.
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@Photo credits: Associated Press
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