Φαν Χάαλ: «Δεν είμαι γκέι, μου αρέσουν περισσότερο οι γυναίκες παρά οι άντρες»

Ο Λουίς Φαν Χάαλ έκανε κάποιες δηλώσεις που θα συζητηθούν, όταν ρωτήθηκε γιατί προτιμάει να βγάζει φωτογραφίες με γυναίκες θαυμάστριες, παρά με άνδρες.

Ο Λουίς φαν Χάαλ αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στη σεξουαλικότητα του, ξεκαθαρίζοντας πως είναι ετεροφυλόφιλος και έλκεται ερωτικά αποκλειστικά από γυναίκες και όχι από άνδρες.

Αναλυτικότερα, ο άλλοτε τεχνικός της εθνικής Ολλανδίας έδωσε το «παρών» σε μία παρουσίαση βιβλίου και τη στιγμή που έκανε δηλώσεις, μια γυναίκα οπαδός πέρασε από δίπλα του, με τον ίδιο να παίρνει την πρωτοβουλία και να την ρωτάει: «Δεν θέλεις μια φωτογραφία; Θα ήθελα πολύ να φωτογραφηθώ μαζί σου. Ναι, φυσικά. Προχωρήστε».

Αφού τραβήχτηκε η φωτογραφία, ο Φαν Χάαλ ήρθε... αντιμέτωπος με τον ενθουσιασμό του, με τον δημοσιογράφο που του έπαιρνε συνέντευξη να τον ρωτάει: «Ήθελες να φανείς ευγενικός, γλυκός και κοντινός στις φωτογραφίες με τις γυναίκες που πέρασαν, έτσι δεν είναι;».

«Σχεδόν, αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να είμαι κολλιτσίδα. Ναι, είμαι ετεροφυλόφιλος, δεν είμαι ομοφυλόφιλος. Άρα μου αρέσουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά πoυ έχουν γίνει viral τα λεγόμενα του Ολλανδού τεχνικού, ο οποίος δίνει τακτικά απροσδόκητες και ευθύβολες απαντήσεις κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων του.