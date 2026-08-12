Την τεχνική ηγεσία της Ολλανδίας αναλαμβάνει έως το καλοκαίρι του 2030 ο Τσάβι, όπως ανακοινώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Οράνιε.

Επιστροφή και με τη βούλα για τον Τσάβι στον κόσμο του ποδοσφαίρου.. Όπως ανακοινώθηκε άλλωστε, ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα τα έχει βρει σε όλα με την Ολλανδία και αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Καταλανός τεχνικός υπηρέτησε τη Μπαρτσελόνα για μια τριετία από το 2021 έως το 2024, όμως τα τελευταία δυο χρόνια απέχει από τους πάγκους. Αν και φέρεται να είχε δεχθεί προτάσεις στο παρελθόν από αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων κι ο Άγιαξ, στο τέλος αποφάσισε να περιμένει μια επιλογή που θα έμοιαζε ως ιδανική στα μάτια του.

Έτσι κι έγινε, με τον Τσάβι τελικά να έρχεται σε συμφωνία με τους Ολλανδούς για να επιστρέψει στους πάγκους και να αναλάβει τις τύχες της εθνικής ομάδας. Κατά τη θητεία του στη Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι κατέκτησε ένα πρωτάθλημα κι ένα Super Cup Ισπανίας, προτού απομακρυνθεί από τη θέση του το καλοκαίρι του 2024.