Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί πανηγύρισαν την πρόκριση με κουπί
Για πρώτη φορά μετά το 1998, η Νορβηγία θα βρεθεί στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς κατάφερε να νικήσει δύσκολα, 2-1, την Ακτή Ελεφαντοστού. Αναμενόμενα, το κλίμα στις τάξεις των Σκανδιναβών ήταν πανηγυρικό μετά το φινάλε της αναμέτρησης και άπαντες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να γιορτάσουν με τον πατροπαράδοτο τρόπο: Κάνοντας κουπί! Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ ανέλαβε ξανά ρόλο οργανωτή με το τύμπανο και οι Νορβηγοί μας χάρισαν ξανά τρομερές εικόνες, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί...
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