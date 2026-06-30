Παίκτες και οπαδοί της Νορβηγίας πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Ακτής Ελεφαντοστού τραβώντας κουπί...

Για πρώτη φορά μετά το 1998, η Νορβηγία θα βρεθεί στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς κατάφερε να νικήσει δύσκολα, 2-1, την Ακτή Ελεφαντοστού. Αναμενόμενα, το κλίμα στις τάξεις των Σκανδιναβών ήταν πανηγυρικό μετά το φινάλε της αναμέτρησης και άπαντες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να γιορτάσουν με τον πατροπαράδοτο τρόπο: Κάνοντας κουπί! Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ ανέλαβε ξανά ρόλο οργανωτή με το τύμπανο και οι Νορβηγοί μας χάρισαν ξανά τρομερές εικόνες, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί...