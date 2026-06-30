Οταν ο Ντιαλό... έκαιγε, ο Χάαλαντ απάντησε με γκολ και η Νορβηγία με το 2-1 κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού συνεχίζει την «κωπηλασία» και όπου βγει! Με Βραζιλία στους «16».

Και το... κουπί συνεχίζεται! Με μπροστάρη τον Χάαλαντ η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού και βρέθηκε στους «16» του Μουντιάλ, εκεί όπου θα πάει για την υπέρβαση απέναντι στη Βραζιλία. Ο σταρ της Σίτι χρειάστηκε μια ευκαιρία για να βάλει τη σφραγίδα του και να δώσει μια τεράστια πρόκριση στους Βίκινγκς. Οι Ιβοριανοί το πάλεψαν, ο Ντιαλό έκανε μεγάλο ματς, αλλά η μοίρα γράφτηκε από τον κορυφαίο, Ερλινγκ Χάαλαντ.

Ημίχρονο με υπογραφή Νούσα

Ένα παιχνίδι με ένταση, προσοχή και ελάχιστες καθαρές φάσεις εξελίχθηκε στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να εμφανιστεί η στιγμή ποιότητας που έκανε τη διαφορά. Η Νορβηγία βρήκε τη λύση με ένα εκπληκτικό γκολ του Νούσα και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα (1-0) απέναντι στην Ακτή. Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο χωρίς διάθεση να πάρουν μεγάλα ρίσκα, ψάχνοντας χώρους στην επίθεση, αλλά κρατώντας ισορροπία στην άμυνα.

Η Ακτή Ελεφαντοστού προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Ντιομαντέ από την αριστερή πλευρά και δημιούργησε προϋποθέσεις, όμως της έλειψε η σωστή τελική ενέργεια. Το γεγονός ότι σχεδόν το 44% των επιθετικών της προσπαθειών προήλθε από εκείνη την πλευρά, αποτύπωνε ξεκάθαρα την πρόθεσή της να βάλει τον νεαρό εξτρέμ στο παιχνίδι.

Η Νορβηγία επιχείρησε να χτυπήσει περισσότερο από τη δεξιά πλευρά και να βρει τον Χάαλαντ, ο οποίος όμως πέρασε απαρατήρητος στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας μόλις δύο επαφές με την μπάλα μέχρι το 30ό λεπτό.

Τη λύση πάντως έδωσε ο Νούσα. Ο εξτρέμ της Λειψίας, με ένα εντυπωσιακό δεξί σουτ στο 36’, έστειλε την μπάλα στο απέναντι «παραθυράκι» και άλλαξε πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Η Νορβηγία πήρε ψυχολογία και άγγιξε το δεύτερο γκολ λίγο αργότερα, όμως Χάαλαντ και Σόρλοθ δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα.

Θρίλερ με υπογραφή… Χάαλαντ

Στο δεύτερο μέρος, η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε πιο αποφασιστικά, ανέβασε την πίεσή της και κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Στο 55’, μάλιστα, έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Πέπε είδε τον Νίλαντ να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση. Χαρακτηριστικό της εικόνας του αγώνα ήταν πως ο Χάαλαντ έμοιαζε να έχει περισσότερη παρουσία στη δική του περιοχή παρά σε εκείνη της Ακτής. Ο Νορβηγός επιθετικός αποτέλεσε σημαντική βοήθεια και στις στατικές φάσεις, με δύο κρίσιμες απομακρύνσεις που κράτησαν το προβάδισμα της ομάδας του.

Η Νορβηγία απάντησε στο 67’ και άγγιξε το 2-0, όταν ο Χέγκεμ πήρε το ριμπάουντ, αλλά ο Ντιαλό απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Η χαμένη ευκαιρία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Ντιαλό ήταν εκείνος που άλλαξε την πορεία του αγώνα. Στο 74ο λεπτό, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Πεπέ και με ψύχραιμο τελείωμα έφερε το παιχνίδι στα ίσα, γράφοντας το 1-1.

Ο Χάαλαντ όμως ξέρει να γίνεται πρωταγωνιστής από το… πουθενά και στο 86’ έγραψε τη μοίρα της αναμέτρησης. Ο Μπεργκ γύρισε στον σταρ της Μάντσεστερ Σίτι και εκείνος προ κενής εστίας πέτυχε το 2-1, έστειλε τη Νορβηγία στους «16», εκεί όπου θα βρει τη Βραζιλία. Ηταν το 5ο γκολ στο Μουντιάλ για τον Χάαλαντ, αλλά και το 60ο με τη φανέλα της χώρας του. Στις καθυστερήσεις ο κορυφαίος των Ιβοριανών, Ντιαλό βρέθηκε μια ανάσα από την ισοφάριση, αλλά ο Νίλαντ με τρομερή επέμβαση κράτησε την τεράστια νίκη.



Ακτη Ελεφαντοστού (Φαέ Εμέρς): Φοφανά, Κονάν (90+3΄ Τουρέ), Ντουέ, Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουλαΐ (60΄ Αμάντ Ντιαλό), Μπονί (60΄ Ουαχί), Πεπέ (87΄ Ντιακιτέ), Ντιομαντέ (90+3΄ Γκεσάν)

Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Πέντερσεν (83΄ Άουρσνες), Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σόρλοτ (71΄ Μπομπ), Νούσα (71΄ Σιέλντερουπ), Χάαλαντ