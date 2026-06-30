Η Γερμανία έμεινε εκτός συνέχειας από το φετινό Μουντιάλ και έδωσε...παράταση στο αρνητικό σερί που τρέχει από το 2014.

Εκτός συνέχειας από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο έμεινε από... νωρίς η Γερμανία, αφού είδε την Παραγουάη να την κερδίζει στα πέναλτι με 4-3 (1-1 κδ και παράταση) και να παίρνει εκείνη το εισιτήριο για τη φάση των «16» του θεσμού.

Μάλιστα, αυτός ήταν ο πρώτος ever αποκλεισμός των Πάντσερ στην ψυχοφθόρο διαδικασία, αφού στην ιστορία των Μουντιάλ δεν είχαν βιώσει κάτι παρόμοιο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30/6).

Η απογοήτευση και ο αφορισμός είναι πλέον τα στοιχεία που επικρατούν στο στρατόπεδο της ομάδας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, το μέλλον του οποίου προβλέπεται «βραχύσωμο», παρότι ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Οι άνθρωποι της Mannschaft πάντως θα πρέπει να εξετάσουν πολύ σοβαρά την επόμενη ημέρα, καθώς από το 2014 και την κατάκτηση του... κόσμου στα γήπεδα της Βραζιλίας, έχει επέλθει κατάρρευση. Συγκεκριμένα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Euro 2016, έμεινε εκτός από τους ομίλους στο Μουντιάλ του 2018, το 2021 στο... Euro 2020 δεν προχώρησε πέρα από τους «16», ενώ το 2022 στο Κατάρ επέστρεψε σπίτι με την ολοκλήρωση των γκρουπ.

Πρόπερσι (2024) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα «χαιρέτησε» στα προημιτελικά, ενώ φέτος στο Παγκόσμιο είπε «αντίο» στον πρώτο νοκ-άουτ γύρο, αποδεικνύοντας ξανά πως κάτι πάει πολύ λάθος.