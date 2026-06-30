Η Γερμανία αποκλείστηκε με 4-3 στα πέναλτι (1-1 κ.δ, παράταση) από την Παραγουάη και ηττήθηκε για πρώτη φορά στη διαδικασία των πέναλτι σε Μουντιάλ.

Γιατί έπαψε... Γερμανία να θυμίζει! Τα Πάντσερ απογοήτευσαν για τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ και ετοιμάζουν... βαλίτσες από πολύ νωρίς. Το σύνολο του Νάγκελσμαν δεν έθελξε σε κανένα σημείο της φετινής διοργάνωσης και η Παραγουάη την απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι (1-1 κ.δ, παράταση), παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16», όπου περιμένει μια εκ των Γαλλία ή Σουηδία.

Η τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου ήταν κατώτερη των προσδοκιών γι' άλλη μια φορά και δεν θύμισε σε τίποτα την αρμάδα, που φτάνει συνήθως ως την πηγή, ασχέτως αν πίνει νερό ή όχι! Σαν να μην της έφτανε ο αποκλεισμός από τους «32», η Mannschaft έβαλε τέλος σε μια παράδοση, που την ήθελε να βγαίνει πάντα νικήτρια στη διαδικασία των πέναλτι στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς».

Η Αλμπιρόχα έγινε η πρώτη ομάδα που πληγώνει τους Γερμανούς στη «ρώσικη ρουλέτα» μετά από τέσσερις διαδοχικές επιτυχημένες απόπειρες στην ιστορία της στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Οι τέσσερις προκρίσεις των Γερμανών στα πέναλτι:

1982 – Ημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Γαλλία 8-7 στα πέναλτι (3-3 παράταση)

Δυτική Γερμανία - Γαλλία 8-7 στα πέναλτι (3-3 παράταση) 1986 – Προημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Μεξικό 4-1 στα πέναλτι (0-0 παράταση)

Δυτική Γερμανία - Μεξικό 4-1 στα πέναλτι (0-0 παράταση) 1990 – Ημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Αγγλία 5-4 στα πέναλτι (1-1 παράταση)

Δυτική Γερμανία - Αγγλία 5-4 στα πέναλτι (1-1 παράταση) 2006 – Προημιτελικός: Γερμανία - Αργεντινή 4-2 στα πέναλτι (1-1 παράταση)