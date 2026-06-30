Ο 26χρονος κίπερ, Ορλάντο Χιλ ήταν ο πρωταγωνιστής της πρόκρισης των Παραγουανών επί της Γερμανίας και η ιστορία του συγκινεί.

Η πρώτη «βόμβα» στο φετινό Μουντιάλ ήρθε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/6) από την Παραγουάη, η οποία άφησε εκτός συνέχειας το φαβορί (του αγώνα) Γερμανία, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι (4-3, 1-1 κ.δ. και παράταση).

Ήρωας για τους Λατίνους αποδείχθηκε ο τερματοφύλακάς τους, Ορλάντο Χιλ, που απέκρουσε δυο από τις εκτελέσεις των ποδοσφαιριστών του Γιούλιαν Νάγκελσμαν και έστειλε τους Παραγουανούς στον έβδομο ουρανό και τη φάση των «16» του τουρνουά. Ωστόσο, η ιστορία του μέχρι εδώ μόνο εύκολη δεν ήταν.

Γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 2000 στο Σαν Λορέντσο και ξεκίνησε την καριέρα του ως μέσος (!) στην ομάδα Club 13 de Junio, όμως ελέω του ύψους του (1,99μ) η θέση κάτω από τα δοκάρια δεν άργησε να έρθει, και μαζί η μεταγραφή στη... Σαν Λορέντσο.

Πίσω στο 2022, η σύντροφός του έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Λαουτάρο, που όμως αντιμετώπισε εξαρχής ένα πρόβλημα υγείας. Ο Χιλ δεν είχε «μεγάλο» συμβόλαιο και έτσι κάτι έπρεπε να κάνει. Αποφάσισε να πουλήσει ό,τι ήταν δυνατό για να βρει χρήματα, ακόμη και ποδοσφαιρικό εξοπλισμό για να τα βγάλουν πέρα, κάτι που αποκάλυψε η ίδια η γυναίκα του το 2025.

Μια χρονιά πριν (2024), η Σαν Λορέντσο της Αργεντινής προσπάθησε να κάνει δικό της τον Κέιλορ Νάβας, όμως το deal δεν ολοκληρώθηκε και στράφηκε στην επιλογή του Παραγουανού πορτιέρε. Αν και αγωνιζόταν στην β' ομάδα, άρπαξε αμέσως την ευκαιρία που του δόθηκε με την πρώτη, και εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στη Λατινική Αμερική.

Η κλήση στην Εθνική ομάδα δεν άργησε και μάλιστα το ντεμπούτο έγινε στην ιστορική νίκη της Παραγουάης επί του Περού (0-1) για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Οκτώ χρόνια μετά το 2018, όπου ακόμη αγωνιζόταν σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ο Χιλ βρίσκεται στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού πλανήτη και δείχνει πως στη ζωή μπορείς να φτάσεις στην κορυφή, αρκεί πρώτα να μην τα βάλεις κάτω...