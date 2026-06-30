Οι παίκτες του Μαρόκου πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση επί της Ολλανδίας και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν πανευτυχής.

Με το χαμόγελο στα χείλη ήταν συνεχώς ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, και πως να μην είναι άλλωστε, μετά τη σπουδαία πρόκριση των Μαροκινών επί της Ολλανδίας στα πέναλτι (3-2, 1-1 κδ και παράταση).

Οι Αφρικανοί κατόρθωσαν να αφήσουν έξω τους Οράνιε και να κλείσουν μια θέση στις 16 κορυφαίες ομάδες του φετινού Μουντιάλ, με τον στράικερ του Ολυμπιακού να δίνει ρεσιτάλ στο πάρτι των αποδυτηρίων.

Μπορεί να μην αγωνιστηκε, ωστόσο ο 33χρονος επιθετικός των Πειραιωτών πρωταγωνίστησε στα πανηγύρια των Μαροκινών, με τη χαρά όλων φυσικά να είναι διάχυτη! Πλέον, το Μαρόκο ετοιμάζεται για το επόμενο νοκ-άουτ παιχνίδι του Σαββάτου (4/7, 20:00), κόντρα στους εκ των διοργανωτών Καναδούς, για μια θέση στα προημιτελικά.