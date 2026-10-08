Ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (08/10) η ακροαματική διαδικασία στο CAS, για τα όσα συνέβησαν στον επεισοδιακό τελικό του AFCON 2025, ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο.

Σχεδόν εννέα μήνες μετά τον χαοτικό τελικό του AFCON 2025 στο Ραμπάτ, το Μαρόκο και η Σενεγάλη συναντήθηκαν ξανά το πρωί της Πέμπτης (08/10), αυτή τη φορά σε μία αίθουσα ακροάσεων του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) στη Λωζάνη της Ελβετίας.

Κεκλεισμένων των θυρών από τις 9:30 το πρωί, τόσο οι ομοσπονδίες των δύο χώρων όσο και η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), θα συζητήσουν ενώπιον μιας τριμελούς επιτροπής με επικεφαλής τον Γάλλο, Ζεράλντ Σιμόν, αλλά και τους Λουίτζι Φουμαγκάλι και Ούλριχ Χάας, για τα όσα συνέβησαν το βράδυ του τελικού της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως η διαμάχη ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου του 2026, όταν η Σενεγάλη αποχώρησε για περίπου 16 λεπτά από τον αγωνιστικό χώρο, μετά από ένα πέναλτι που επικύρωσε το VAR στις καθυστερήσεις υπέρ του Μαρόκου.

Ο Μπραχίμ Ντίαζ το έχασε, και ο Παπέ Γκέιγ αργότερα σκόραρε το νικητήριο τέρμα στην παράταση για το 1-0 υπέρ των «Λιονταριών της Τεράνγκα». Ωστόσο, η επιτροπή εφέσεων της CAF αποφάσισε δύο μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2026, ότι το γκολ παραβίασε τους κανόνες του τουρνουά και έτσι απένειμε στο Μαρόκο τη νίκη με 3-0 και ως εκ τούτου και τον τίτλο. Η Σενεγάλη άσκησε αμέσως έφεση κατά της CAF, με την διαδικασία να ξεκινά και επίσημα σήμερα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Foοt Mercato», το Μαρόκο θα υποστηρίξει ότι οι κανόνες δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις, όσο σύντομη κι αν είναι η αποχώρηση μιας ομάδας, ενώ η Σενεγάλη θα επικαλεστεί την εξουσία του διαιτητή βάσει του Κανόνα 5 του IFAB, ο οποίος ορίζει ότι «Οι αποφάσεις του διαιτητή σχετικά με τα γεγονότα του αγώνα είναι οριστικές, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος του αγώνα».

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει μετά τις απογευματινές συζητήσεις, ενώ, όπως τόνισε και ο γενικός διευθυντής του CAS, Ματιέ Ρεμπ, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

🚨🚨| JUST IN: Senegal's 𝐂𝐀𝐒 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐀𝐋 against the decision to strip them of the 2025 Africa Cup of Nations title will be heard on Thursday. ⚖️🇸🇳 A verdict will decide whether Morocco or Senegal is crowned champions, but none is expected on the day of the hearing. [@BBCSport] — CentreGoals. (@centregoals) October 8, 2026

«Στόχος μας είναι να εκδώσουμε την απόφαση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά την ακρόαση. Η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο, καθώς οι διαιτητές θα πρέπει να εξετάσουν τον φάκελο και να συντάξουν την απόφαση μαζί με το νομικό της σκεπτικό. Δεν νομίζω ότι η απόφαση θα εκδοθεί σήμερα ή αύριο και είμαι σχεδόν βέβαιος γι’ αυτό», ξεκαθάρισε ο Ρεμπ, προτού προσθέσει ότι η απόφαση μπορεί να χρειαστεί «μερικές ημέρες ή ακόμη και μερικές εβδομάδες».

