Ολλανδία - Μαρόκο: Η διαδικασία των πέναλτι που έκρινε την πρόκριση
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Το Μαρόκο «λύγισε» την Ολλανδία στη «ρώσικη ρουλέτα» και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Το Μαρόκο πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ολλανδία (1-1 κ.δ, παράταση) και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
Τρομερή εμφάνιση απο τον Γιασίν Μπόνο, που έπιασε το τελευταίο πέναλτι που εκτέλεσε για τους Οράνιε ο Σάμερβιλ, για να στείλει την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Δείτε όλη τη διαδικασία των πέναλτι
@Photo credits: Associated Press
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