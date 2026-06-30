Το Μαρόκο «λύγισε» την Ολλανδία στη «ρώσικη ρουλέτα» και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Μαρόκο πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ολλανδία (1-1 κ.δ, παράταση) και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.

Τρομερή εμφάνιση απο τον Γιασίν Μπόνο, που έπιασε το τελευταίο πέναλτι που εκτέλεσε για τους Οράνιε ο Σάμερβιλ, για να στείλει την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Δείτε όλη τη διαδικασία των πέναλτι



