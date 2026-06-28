Οι Σαουδάραβες αναφέρουν πως ο Γιώργος Δώνης ενδέχεται να απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας.

Η Σαουδική Αραβία συγκέντρωσε δύο βαθμούς στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έμεινε εκτός νοκ άουτ, με τον Γιώργο Δώνη να αναφέρει πως «το ταξίδι ήταν καλό». Εντούτοις, ο Έλληνας προπονητής ενδέχεται να μην παραμείνει στον πάγκο των Πράσινων Γερακιών...

Δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία αναφέρουν πως στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας εξετάζουν το ενδεχόμενο απόλυσης του 56χρονου τεχνικού, παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Μάλιστα, οι άνθρωποί της φέρονται να έχουν καταλήξει και στους πιθανότερους αντικαταστάτες, με τον Ζόρζε Ζεσούς να παρουσιάζεται ως ο πρώτος στόχος αλλά όχι και μοναδικός, καθώς στα υπόψιν βρίσκεται ακόμη ένας προπονητής από την Πορτογαλία.

Ο Δώνης αντικατέστησε τον Ερβέ Ρενάρ μόλις τον Απρίλιο και έχει απολογισμό μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από πέντε συλλόγους της χώρας της αραβικής χερσονήσου.