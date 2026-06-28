Γιώργος Δώνης: Πιθανό να απολυθεί από τη Σαουδική Αραβία
Η Σαουδική Αραβία συγκέντρωσε δύο βαθμούς στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έμεινε εκτός νοκ άουτ, με τον Γιώργο Δώνη να αναφέρει πως «το ταξίδι ήταν καλό». Εντούτοις, ο Έλληνας προπονητής ενδέχεται να μην παραμείνει στον πάγκο των Πράσινων Γερακιών...
Δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία αναφέρουν πως στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας εξετάζουν το ενδεχόμενο απόλυσης του 56χρονου τεχνικού, παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.
Μάλιστα, οι άνθρωποί της φέρονται να έχουν καταλήξει και στους πιθανότερους αντικαταστάτες, με τον Ζόρζε Ζεσούς να παρουσιάζεται ως ο πρώτος στόχος αλλά όχι και μοναδικός, καθώς στα υπόψιν βρίσκεται ακόμη ένας προπονητής από την Πορτογαλία.
Ο Δώνης αντικατέστησε τον Ερβέ Ρενάρ μόλις τον Απρίλιο και έχει απολογισμό μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από πέντε συλλόγους της χώρας της αραβικής χερσονήσου.
#عاجل| #مصادر_الرياضية:— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) June 27, 2026
• اتحاد الكرة يدرس إقالة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، ويضع البرتغالي جيسوس ومدربًا برتغاليًّا آخرَ في دائرة اهتماماته.
(من: @SultanALotaibi0)#الرأس_الأخضر_السعودية🇸🇦 🇨🇻#كأس_العالم2026 🏆#FIFAWorldCup#WC2026
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