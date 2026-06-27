Δώνης: «Ήμασταν πολύ κακοί στη δημιουργία, αλλά το ταξίδι ήταν καλό»

Μετά τον αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από το Μουντιάλ, ο Γιώργος Δώνης έκανε έναν απολογισμό και μίλησε για το πρόβλημα που κόστισε στην ομάδα του την πρόκριση.

Με τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς στη φάση των ομίλων, το Πράσινο Ακρωτήρι εξασφάλισε μια ιστορική πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ! Οι Μπλε Καρχαρίες έμειναν στο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία και τερμάτισαν δεύτεροι στον 8ο όμιλο, αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Γιώγου Δώνη.

Στον απόηχο της αναμέτρησης, ο Έλληνας κόουτς έκανε τον δικό του απολογισμό σχετικά με το τι δούλεψε και τι όχι, ευχαρίστησε τους παίκτες του και σχολίασε το πώς κύλησε το τουρνουά για εκείνους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Ήμασταν πολύ κακοί στη δημιουργία δράσεων. Δεν μπορεί κανείς να κερδίσει ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε προβλήματα να ασκήσουμε πίεση στην άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου, εκτός από ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Η επιθετική μας γραμμή δεν τα πήγαινε καλά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας σήμερα ήταν η δημιουργία και αυτό ήταν προφανές. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, γιατί όταν παίζαμε σε έναν τέτοιο αγώνα εναντίον μιας ομάδας λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο με εμάς, το επίπεδό μας δεν ήταν καλό. Αυτό προκαλεί ανησυχία. Το ταξίδι ήταν καλό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες».