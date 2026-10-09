Γιώργος Δώνης: Το ξέκοψε η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας
Παρότι ο Γιώργος Δώνης οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στην κατάκτηση του Κυπέλλου του Αραβικού Κόλπου, τα δημοσιεύματα περί απομάκρυνσής του από την τεχνική ηγεσία δίνουν και παίρνουν, ωθώντας την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της αραβικής χώρας να εκδώσει ανακοίνωση, μέσω της οποίας... ξέκοψε κάθε κουβέντα για αποχώρηση του Έλληνα προπονητή.
Αναλυτικά:
Σε απάντηση όσων αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον προπονητή της πρώτης εθνικής ομάδας, κ. Γιώργου Δώνη, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαιώνει ότι ο προπονητής συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό της εθνικής ομάδας και ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την αλλαγή του τεχνικού επιτελείου, όπως έχει αναφερθεί.
Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας καλεί όλα τα μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν ακρίβεια και να αντλούν τις πληροφορίες τους από τις επίσημες πηγές της.
الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد استمرار السيد جورجيوس دونيس في منصبه ولايوجد أي قرار يتعلق بتغيير الجهاز الفني. https://t.co/7rDydZWKJf— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 8, 2026
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