Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη επικράτησε 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κατέκτησε το Κύπελλο του Αραβικού Κόλπου.

Τον πρώτο του τίτλο ως ομοσπονδιακός τεχνικός πανηγύρισε ο Γιώργος Δώνης, που οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στην κατάκτηση του Κυπέλλου του Αραβικού Κόλπου.

Οι Πράσινοι Αετοί επικράτησαν 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Τζέντα και σήκωσαν το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2004.

Ο τελικός κρίθηκε στα πρώτα λεπτά, με του Σαουδάραβες να παίρνουν το προβάδισμα στο 11' με τον Αλ Χαμαμί και να διπλασιάζουν τα τέρματά τους μόλις ένα δίλεπτο αργότερα με γκολ του Αλ Μπουραϊκάν, το οποίο διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα.