Γιώργος Δώνης: Πήρε κούπα με τη Σαουδική Αραβία
Τον πρώτο του τίτλο ως ομοσπονδιακός τεχνικός πανηγύρισε ο Γιώργος Δώνης, που οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στην κατάκτηση του Κυπέλλου του Αραβικού Κόλπου.
Οι Πράσινοι Αετοί επικράτησαν 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Τζέντα και σήκωσαν το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2004.
Ο τελικός κρίθηκε στα πρώτα λεπτά, με του Σαουδάραβες να παίρνουν το προβάδισμα στο 11' με τον Αλ Χαμαμί και να διπλασιάζουν τα τέρματά τους μόλις ένα δίλεπτο αργότερα με γκολ του Αλ Μπουραϊκάν, το οποίο διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα.
OFFICIAL, SAUDI NATIONAL TEAM ARE GULF CUP CHAMPIONS!!! 🇸🇦🏆 https://t.co/l6KJc6kuwN— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) October 6, 2026
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