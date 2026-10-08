Η Σαουδική Αραβία στηρίζει τον Δώνη!

Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας έβαλε τέλος στα σενέρια απομάκρυνσης του Γιώργου Δώνη, εκφράζοντας τη στήριξη στον Ελληνα προπονητή.

Ο Γιώργος Δώνης πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της εθνικής Σαουδικής Αραβίας, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τελικό του Κυπέλλου του Αραβικού Κόλπου. Η κατάκτηση του τροπαίου συνοδεύτηκε και από εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια απομάκρυνσής του.

Ο Έλληνας τεχνικός, που είχε καθοδηγήσει τη Σαουδική Αραβία και στο Μουντιάλ του 2026, παραμένει στο τιμόνι της εθνικής ομάδας, έχοντας πλέον προσθέσει στο ενεργητικό του μια σημαντική επιτυχία.

Κι όλα αυτά ενώ, πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, δημοσιεύματα ήθελαν τη σαουδαραβική ομοσπονδία να έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για τετραετές συμβόλαιο, με συνολικές αποδοχές 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απάντηση της ομοσπονδίας, ωστόσο, ήταν κατηγορηματική: ο Γιώργος Δώνης συνεχίζει κανονικά στην τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για αλλαγή στο προπονητικό επιτελείο. Θυμίζουμε, πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα νέες συζητήσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές.