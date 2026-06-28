Μουντιάλ 2026: Η τελική βαθμολογία του 10ου ομίλου
Η Αργεντινή έκοψε πρώτη το... νήμα στον 10ο όμιλο, η Αυστρία και η Αλγερία ακολούθησαν στα νοκ άουτ! Η παρέα του Μέσι έκανε το 3/3, δεύτεροι οι Αυστριακοί, τρίτο το σύνολο του Πέτκοβιτς. Η Ιορδανία ήταν κατώτερη των προσδοκιών και θα πάει... σπίτι με τρεις ισάριθμες ήττες.
Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου, η Ασημένια κέρδισε με 3-1 τη χώρα της Μέσης Ανατολής, με τον Pulga να περνά ως αλλαγή και να φτάνει τα 19 γκολ συνολικά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και το έκτο μέχρι στιγμής στο φετινό.
Η Αλγερία με την Αυστρία ήρθαν ισόπαλες 3-3 σε ένα χορταστικό ματς με ανατροπές και γκολ στο φινάλε για τους Αυστριακούς.
Τελική βαθμολογία
1. Αργεντινή 9 (8-1)
2. Αυστρία 4 (6-6)
3. Αλγερία 4 (5-7)
4. Ιορδανία 0 (3-8)
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