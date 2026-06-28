Οι τρεις χαμογέλασαν, η μια... αποχαιρέτησε στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Αργεντινή, Αυστρία και Αλγερία προκρίθηκαν στα νοκ άουτ, η Ιορδανία έμεινε εκτός συνέχειας.

Η Αργεντινή έκοψε πρώτη το... νήμα στον 10ο όμιλο, η Αυστρία και η Αλγερία ακολούθησαν στα νοκ άουτ! Η παρέα του Μέσι έκανε το 3/3, δεύτεροι οι Αυστριακοί, τρίτο το σύνολο του Πέτκοβιτς. Η Ιορδανία ήταν κατώτερη των προσδοκιών και θα πάει... σπίτι με τρεις ισάριθμες ήττες.

Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου, η Ασημένια κέρδισε με 3-1 τη χώρα της Μέσης Ανατολής, με τον Pulga να περνά ως αλλαγή και να φτάνει τα 19 γκολ συνολικά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και το έκτο μέχρι στιγμής στο φετινό.

Η Αλγερία με την Αυστρία ήρθαν ισόπαλες 3-3 σε ένα χορταστικό ματς με ανατροπές και γκολ στο φινάλε για τους Αυστριακούς.

Τελική βαθμολογία

1. Αργεντινή 9 (8-1)

2. Αυστρία 4 (6-6)

3. Αλγερία 4 (5-7)

4. Ιορδανία 0 (3-8)